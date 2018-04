Jonathan a Verissimo: “Non ho mai vissuto una storia d’amore importante”

"Oggi ho quasi 40 anni e ho fatto un bilancio di me stesso. Sarei bugiardo a dirti che mi ha cambiato l'Isola, un reality non può cambiare anni e anni di te stesso", con queste parole Jonathan Kashanian che torna dopo tanto tempo nello studio di Verissimo, si racconta alla sua amica e collega Silvia Toffanin. L'ex naufrago svela una parte intima e segreta di sé, che è quella di un Jonathan che pensa al futuro, a costruire una sua famiglia e che sogna di avere dei figli. "L'Isola la prendi come vuoi tu ma poi decide lei - ammette poi Jonathan in merito alle liti in Honduras, soprattutto quella con Perez - io sono fatto di carne e ossa e a un certo punto cedi a ciò che capita nella pancia. Poi il giorno dopo è arrivato il cuore".



L'ex naufrago ha poi commentato la sua voglia di crearsi una famiglia: “Non ho mai vissuto una storia d’amore importante nella mia vita, ma visto che la legge qui in Italia e cieca e il mio desiderio di avere un figlio è enorme, sarò costretto ad andarmene se necessario, magari nel mio paese d’origine o chissà”.