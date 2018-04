Karina Cascella contro Francesca Cipriani: "I tuoi attacchi di panico erano finti"

Un mistero sembra ruotare attorno a Francesca Cipriani, uno dei personaggi più amati dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. Nel salotto di Domenica Live l'opinionista Karina Cascella ha infatti messo in dubbio l'autenticità dell'attacco di panico avuto da Super Cipry in Honduras: “Si vedeva che era finto – ha insinuato - Una con un attacco di panico non sta come stavi tu, te lo dico io che ne ho sofferto. Tante cose che hai fatto erano ostentate”.



Karina ha però riconosciuto che Francesca ha fatto “una bella Isola”, e che dovrebbe fare recitazione, visto il suo talento attoriale. L’ex naufraga si è difesa spiegando: “esagero anche nella vita, a telecamere spente, ho dei momenti da pazzerella”. E anche il suo grande amico Giucas Casella ha preso le sue parti: “Francesca è così come la vedete”.