Nina Moric torna in tv a Verissimo: “Corona non cambierà mai. Lui ama essere al centro dello show”

“Ho voglia di gridare con tutta la mia voce”. È una Nina Moric agguerrita, quella che si presenta negli studi di Verissimo e di fronte all'amica Silvia Toffanin prova a raccontare gli ultimi anni della sua vita: “Per quattro anni sono stata in silenzio per il dolore, per la tensione che si era creata con Corona”. Un rapporto quello con l’ex re dei paparazzi che nell’ultima estate sembra essersi normalizzato: “Fabrizio non cambierà è uno showman e sarà sempre così, ma deve capire che sta crescendo, non si può rimanere giovani per sempre. Però lui ha sempre questa fama di popolarità, non vuol uscirne da questo mondo”. Un ruolo fondamentale nel gioco delle parti della famiglia, l’ha giocato Carlos: “Mi sono riavvicinata a lui finalmente, per quattro anni non ha potuto dire la parola mamma. Ora vive con me, vive anche con suo padre. Stiamo ritrovando il nostro equilibrio familiare e questa è la cosa più importante”. Però rimbrotta l’ex marito per il caso del profilo Instagram del figlio: “Devono chiuderlo, anche Carlos gliel’ha chiesto, ma lui non l’ha ancora fatto”.