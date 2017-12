Nadia Toffa è tornata a casa, l'annuncio a Le Iene: "Ci sta guardando ed è in via di guarigione..."

"Nadia è tornata a casa, ci sta guardando ed è in via di guarigione. Ringraziamo tutti i medici, che l'hanno assistita". L'attesa notizia sulle dimissioni dall'ospedale di Nadia Toffa è arrivata martedì sera durante la trasmissione "Le Iene" e a darla è stata Ilary Blasi. Adesso non resta che aspettare di rivederla anche sul campo nella realizzazione dei suoi servizi giornalistici.