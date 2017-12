Nadia Toffa sta meglio e le Iene ci scherzano su: "Rimane in ospedale per un ritocchino..."

Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Nadia Toffa durante la puntata de "Le Iene" andata in onda domenica sera. La conduttrice e inviata sta decisamente meglio e questo ha dato agio a Nicola Savino, Giulio Golia e Matteo Viviani di scherzare sull'amica e collega, attualmente ancora in ospedale ma in via di guarigione. Dopodiché è stato mandato in onda l'ultimo servizio da lei realizzato prima del malore.