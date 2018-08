Nadia Toffa: "Ci vediamo a settembre con le Iene"

Il volto sorridente e un annuncio che riempie i follower di gioia: "Ci vediamo a settembre con le dirette delle Iene, ora inizio le vacanze". Nadia Toffa svela su Instagram il suo ritorno nella trasmissione e lo fa prima con una foto in cui appare in cucina alle prese con una cenetta e poi con un commento rispondendo a un fan che le chiedeva quando sarebbe tornata in tv. Il post in poco tempo è stato sommerso di like.