Nadia Toffa, prima uscita pubblica a una sfilata di costumi: "Sto molto bene"

Sorridente, elegante con un turbante nero e una giacca verde, disponibile con i fan. Si è presentata così Nadia Toffa alla sua prima uscita pubblica a Bologna in occasione di una sfilata di costumi. In molti hanno voluto immortalare il momento con un selfie e l'inviata de "Le Iene" non si è sottratta. E a Mediaset ha detto: "Sto molto bene, non vedo l'ora di fare il bagno al mare!".

"Sto molto bene, l'ho scritto anche sui social per tranquillizzare tutti" conferma la Toffa alla giornalista di Mediaset che l'ha incontrata proprio a Bologna. "Bisogna anche sapersi fermare quando il fisico lo dice. Ora riposo, mi prendo i miei tempi. Prima non lo facevo, ero molto schizofrenica" continua sorridente. "Chi non ha voglia di vivere? E' uno sfigato", aggiunge poi, scherzando.



Quindi i progetti per il futuro immediato con uno speciale ringraziamento alla gente che l'ha sempre sostenuta. "Sogno di continuare a fare il mio lavoro, bene, con la passione di sempre. L'affetto che mi ha riservato la gente è speciale, ma credo che gli italiani siano molto calorosi".



Il sorriso? Nadia Toffa non l'ha mai perso, nonostante tutto. "La cosa più bella che ho oggi? L'allegria, io rido sempre!" . Con un pensiero alle vacanze. "Viva l'estate!" dice ancora, "non vedo l'ora di farmi un bagno, non l'ho ancora fatto... sciaf!".