Nadia Toffa, annuncio su Twitter: "Sono provata per le cure, salto la puntata de Le Iene"

"Ciao ragazzi, stasera non sarò alla conduzione del mio programma preferito, #LeIene, perché negli ultimi giorni ho fatto delle cure che mi hanno provata un bel po’ e quindi mi tocca saltare la puntata di questa domenica". Così, con un post su Twitter Nadia Toffa ha annunciato di aver bisogno di riposo e di non poter condurre: "Vi prometto comunque che da settimana prossima tornerò".

Era stata lei stessa, due mesi fa ad informare il suo pubblico sulle sue condizioni. "Ho avuto il cancro", aveva detto spiegando le ragioni della sua assenza e l'origine del malore avuto a dicembre: "In questi due mesi mi sono curata, ho fatto chemioterapia e radioterapia dopo un'operazione, perché dei meravigliosi medici mi hanno operata e mi hanno tolto il cento per cento di questo cancro. Ho fatto una radio e una chemioterapia preventiva, perché poteva essere rimasta una piccola cellula che la tac non vedeva. Il medico mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: se tu fossi mia figlia io farei così. C'è una data molto importante per me, che è il 6 febbraio: cinque giorni fa ho finito la radio e la chemio". A due mesi da quell'annuncio la conduttrice è costretta a ritirarsi ancora, un breve stop, dice lei, per riprendersi dagli effetti estenuanti delle cure.