Nadia Toffa, la "Iena" è diventata cittadina onoraria di Taranto

"Quando vedi la prima ciocca di capelli che ti rimane in mano è una cosa fisica molto forte", aveva raccontato Nadia Toffa il giorno del suo ritorno in tv, dopo essersi ammalata di tumore e aver svelato di portare una parrucca. A trovare la forza per guarire, anche un particolare incontro avuto nel corso delle sue inchieste giornalistiche per "Le Iene".



"Quando ho scelto di indossare la parrucca ho pensato a Gabriella, una bambina di Taranto che ci ha raccontato della sua battaglia contro il tumore. Ti devo un favore Gabriella, perché ho pensato proprio a te e ho detto 'se ce la fa uno scricciolo come Gabriella non vedo perché non ce la debba fare anch’io'"



La piccola, 6 anni, era una delle bambine che la Toffa aveva incontrato a Taranto nel corso di una serie di inchieste legate all'inquinamento ambientale e ai danni provocati dalla presenza degli stabilimenti dell'Ilva. Da quei servizi era nata l'iniziativa 'Ie Jesche Pacce Pe Te', una raccolta fondi tramite la vendita di magliette. Fondi che sono serviti poi per dare un contributo concreto al reparto di pediatria oncologica dell’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto.