Nadia Rinaldi: "Contro di me un’associazione per delinquere"

Nadia Rinaldi, ultima eliminata dall’Isola dei Famosi è ospite di Verissimo dove racconta la sua esperienza in Honduras e si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Soprattutto, nei confronti dei "quattro dell’Orsa Maggiore", come lei ha soprannominato Francesco Monte, Rosa Perrotta, Marco Ferri e Paola Di Benedetto: "Non ho digerito l’associazione per delinquere che il gruppo ha fatto contro di me, hanno creato un gruppo dentro un gruppo, se decidevano chi nominare avevano sempre la meglio, hanno cercato di far fuori quelli più grandi, quelli con più esperienza". L’attrice romana non ha digerito il comportamento dei giovani isolani, come lei spiega a Silvia Toffanin: "Se rimarranno solo loro sarà l’Isola dei saranno famosi, forse". Infine una risposta a chi le ha sostenuto che a 50 anni è meglio stare a casa: "Da sola ho cresciuto due figli e ho raggiunto tanti traguardi".