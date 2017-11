Miley Cyrus torna a "The Voice" e su Instagram... stende tutti

Autunno fitto di impegni per Miley Cyrus. Oltre a promuovere il nuovo disco "Younger Now", la popstar tornerà infatti a occupare la poltrona di giudice nella versione americana di "The Voice" che partirà il prossimo settembre. E quest'anno non farà sconti a nessuno. In una breve clip apparsa sul suo profilo Instagram si vede infatti Miley mentre stende per strada un uomo un po' troppo invadente. I concorrenti sono avvisati...