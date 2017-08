Miley Cyrus, in attesa del disco eccola in versione country pop nel video del nuovo singolo

Prima pettinata in stile Elvis, con tanto di mossa pelvica, e poi in versione Grease con gonnellone ampissimo. Miley Cyrus appare in versione country pop nel video della nuova canzone "Younger Now" , disponibile da venerdì 18 agosto. Il brano anticipa il nuovo album omonimo che uscirà il 29 settembre e di cui la star ha reso pubblica la cover e la tracklist: conterrà 11 canzoni tra cui una collaborazione con la sua madrina, Dolly Parton .

Come già la cantante aveva più volte dichiarato, il mutamento si sonorità (e di vita) si discosta parecchio dallo stile che l’ex stellina Disney ci aveva proposto con "Bangerz" e con l’ep "Miley Cyrus and Her Dead Petz". E questo cambiamento è ben evidenziato nel corso del video, dove vengono evidenziate frasi particolari come "no one stays the same", nessuno resta sempre lo stesso e "change is a thing you can count on”, il cambiamento è qualcosa su cui puoi contare.