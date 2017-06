Miley Cyrus, stop alla marijuana: "Nessuno ha mai fumato così tanto come me..."

Già un mese fa, con l'uscita del singolo "Malibù" aveva svelato di voler smettere, temporaneamente, con le droghe leggere. In un'intervista al "The Tonight Show with Jimmy Fallon" però Miley Cyrus ribadisce adesso il concetto e spiega che non vuole più far uso di marijuana per sempre: "Soffrivo di incubi terrificanti in cui morivo durante una trasmissione tv....". Poi offre un siparietto a sorpresa e in incognito in metropolitana

“Ho continuato a fare questo incubo, in cui morivo durante un mio monologo al Saturday Night Live. Ero così sballata che finivo per morire", ha detto l'ex stellina Disney, spiegando le ragioni per cui ha deciso di dire stop definitivamente alla marijuana. "Nessuno è mai morto per aver fumato erba. Ma nessuno ha mai fumato così tanto come facevo io, quindi nessuno può saperlo davvero”, ha proseguito la Cyrus durante l’intervista.



L'ex Hanna Montana ha anche dichiarato di volersi dedicare con la testa alla musica soprattutto in attesa dell'uscita del suo sesto album: “Vorrei essere in grado di raccontare in maniera chiara cosa sto facendo. Questo è l’album più importante che io abbia mai fatto.”



La popstar, che ha anche aggiunto di non fumare e non bere ormai da oltre un mese, si è anche esibita con Fallon in uno show improvvisato in una metropolitana newyorkese, travestita con parrucca e cappello e irriconoscibile, per dimostrare di poter sfuggire alla propria fama mescolandosi ai cittadini... Ma ai fan non è sfuggita la "somiglianza" e così sono scattate le riprese social.