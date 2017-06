Miley Cyrus attacca D&G, lite social con Stefano Gabbana

Miley Cyrus ha postato su Instagram una foto del fratello Braison che ha sfilato per D&G alla Milano Fashion Week. Oltre a un messaggio di incoraggiamento, la star ha aggiunto un post scriptum al vetriolo contro il marchio d’abbigliamento: "D&G, sono MOLTO in disaccordo con le tue politiche". Stefano Gabbana non ha gradito queste parole, e ha risposto infastidito: "Noi facciamo abiti e se tu pensi di fare politica con un post sei semplicemente un'ignorante".

Il fratello della cantante è stato scelto per sfilare sulla passerella di Milano e Miley ha postato su Instagram tutto il suo orgoglio: "Non è mai stato un sogno di mio fratello essere un modello - scrive - è uno dei musicisti più talentuosi che le mie orecchie abbiamo avuto la fortuna di ascoltare, ma è un tratto caratteristico della famiglia Cyrus provare qualsiasi cosa almeno una volta e abbracciare opportunità che ti incoraggino a fare un passo fuori dalla tua comfort zone".



Poi perà è arrivata la precisazione anti D&G della cantante, che nel post farebbe invece riferimento a uno scarso impegno dell’azienda nella scelta di materiali ecosostenibili, e al fatto che gli stilisti italiani abbiano deciso di vestire Melania Trump. E' nota la battaglia della Cyrus contro il presidente Usa, dai tempi della campagna elettorale fino alla Women March.



Stefano Gabbana ha quindi risposto per le rime: "Noi siamo italiani e della politica non ci interessiamo, di quella americana ancora meno! Noi facciamo abiti e se tu pensi di fare politica con un post sei semplicemente un’ignorante. Non abbiamo bisogno dei tuoi post e dei tuoi commenti. La prossima volta ignoraci per favore”. La polemica ha preso fuoco sui social...