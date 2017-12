Mediaset si veste per le feste: dal Concerto di Natale alle serie tv inedite

CANALE 5



CONCERTO DI NATALE (DOMENICA 24 DICEMBRE - IN PRIMA SERATA) - Il "Concerto di Natale" per il suo 25° anniversario torna in Aula Paolo VI, sotto il Patrocinio della Congregazione per l’Educazione Cattolica. Nella suggestiva cornice della Sala Nervi Gerry Scotti presenterà sul palco molti artisti del panorama musicale italiano e internazionale, accompagnati dall’Orchestra Sinfonica Universale Italiana, diretta dal Maestro Direttore e Concertatore Renato Serio.



INTIMISSIMI ON ICE (LUNEDÌ 25 DICEMBRE - ORE 17.00) - Torna "Intimissimi On Ice", il grande show sul ghiaccio presentato da Cristina Chiabotto. Accanto ai più grandi pattinatori del mondo (come Shizuka Arakawa e Stéphane Lambiel), il Maestro Andrea Bocelli. I costumi dello show sono frutto della creatività dell’influencer Chiara Ferragni.



40 ANNI CHE TI AMO (SABATO 30 DICEMBRE - IN PRIMA SERATA) - Arriva in tv il concerto-evento di Umberto Tozzi "40 anni che ti amo", per la regia di Roberto Cenci. Un'occasione per celebrare, ancora una volta, la carriera di uno dei più grandi cantautori italiani e i 40 anni di una delle sue canzoni più amate di sempre: "Ti Amo". Tra gli ospiti, Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Marco Masini, Al Bano, Fausto Leali e Raf.



CAPODANNO IN MUSICA (DOMENICA 31 DICEMBRE - IN PRIMA SERATA) - E' Federica Panicucci la padrona di casa del "Capodanno in musica, dall’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). Sul palco del teatro più grande d’Italia tanti artisti, musicisti e interpreti della canzone italiana che saluteranno il 2018 insieme al pubblico. L’intero evento sarà trasmesso in diretta su Canale5 e in contemporanea su Radio 105, R101 e Radio Subasio.



ITALIA 1



VENERDÌ 22 DICEMBRE - Gli episodi in prima tv assoluta de "I Simpson", "I Griffin" e "American Dad". A seguire il film "Krampus - Natale non è sempre Natale"



SABATO 23 DICEMBRE - Film d'animazione per tutta la famiglia "E.T.", a seguire il concerto di Alex Britti "40 anni di chitarra"



DOMENICA 24 DICEMBRE - Il grande classico della vigilia di Italia1 "Una poltrona per due" con Eddy Murphy e Dan Aykroyd



MARTEDÌ 26 DICEMBRE - La comicità travolgente di Leonardo Pieraccioni ne "Il ciclone"



SABATO 30 DICEMBRE - Film d’animazione "Le 5 leggende"



DOMENICA 31 DICEMBRE - Serata dedicata a Paolo Villaggio e al ragioner Ugo Fantozzi con "Fantozzi" + “Il secondo tragico Fantozzi”



MARTEDÌ 2 GENNAIO - In prima serata il concerto "Nek in Arena". Nel day time (14.30) i nuovi episodi in prima assoluta di "Dragon Ball Super"



MERCOLEDÌ 3 GENNAIO - In prima serata maratona dei 7 episodi in prima tv della nona stagione di "Will e Grace".



VENERDÌ 5 GENNAIO - In prima serata "Gran Galà del ghiaccio", l'appuntamento delle feste di Italia 1 con il pattinaggio. Da Courmayeur, conduce Elenoire Casalegno con la partecipazione di Guido Bagatta.



RETE 4



LUNEDÌ 25 DICEMBRE - Nel day time oltre alla Santa Messa di Natale è previsto "Dalla parte degli animali", speciale natalizio con Michela Vittoria Brambilla.



IRIS



DOMENICA 24 DICEMBRE - "Le avventure del Barone di Munchausen"

LUNEDÌ 25 DICEMBRE - "Dune"

MARTEDÌ 26 DICEMBRE - "King Kong"





ITALIA 2



DOMENICA 24 DICEMBRE - Per il ciclo Bloody Christmas verranno trasmessi "Profondo rosso", "Le origini del male", "La madre", "Sweeney Todd", "Gremlins".



LA 5



DA VENERDÌ 22 DICEMBRE - In seconda serata va in onda "Ti regalo una storia" con guest star del calibro di Cristina Chiabotto, Francesco Pannofino e Simone Rugiati.

DA LUNEDÌ 1° AL 6 GENNAIO - In seconda serata viene proposto "I-Crew", talent show in cui le crew di danza si sfidano.



MEDIASET EXTRA

DOMENICA 24 E 31 DICEMBRE - Due maratone previste, rispettivamente "Fantaghirò" e "Capodanno vintage"



JOI



DOMENICA 31 DICEMBRE - A partire da mezzanotte la maratona "Angie Tribeca", serie ideata da Steve Carrel e dalla moglie Nancy, parodia dei police procedural televisivi.



PREMIUM CINEMA ANIMATION



DA DOMENICA 24 A MARTEDÌ 26 DICEMBRE - Previsti cartoni, film d’animazione, fantasia

DOMENICA 25 DICEMBRE - "Miracolo nella 34° strada"

DOMENICA 26 DICEMBRE - "L'era glaciale"

DOMENICA 27 DICEMBRE - "Cattivissimo me"





PREMIUM CINEMA EMOTION



DOMENICA 31 DICEMBRE - Per l'ultimo dell'anno arriva la maratona "Capodanno in musica" con "Billy Elliot", "Jem & le Holograms", "Mamma Mia", "Guardia del corpo".



PREMIUM CINEMA COMEDY



DA DOMENICA 24 A DOMENICA 31 GENNAIO - In prima serata si potranno vedere "La banda dei Babbi Natale", "Indovina chi viene a Natale?", Come ammazzare il capo e vivere felici", "Tre uomini e una gamba", Chiedimi se sono felice", "Il ricco, il povero e il maggiordomo", "Il cosmo sul comò", "Lo chiamavano Trinità".