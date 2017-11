Federica Panicucci accende il Capodanno di Canale 5

Sarà Federica Panicucci, insieme a tantissimi ospiti, a tenere compagnia ai telespettatori di Canale 5 la notte di Capodanno. L'appuntamento è all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) per un veglione all`insegna della grande musica. A partire dalle 21:00 si avvicenderanno sul palco del teatro più grande d`Italia artisti, musicisti e interpreti che hanno fatto la storia della musica italiana.

I nomi sono tutti di primo piano: Alexia, Annalisa, Benji & Fede, Michele Bravi, Alex Britti, Federica Carta, Fred De Palma, Elodie, Francesco Gabbani, Chiara Galiazzo, L`Aura, Marco Masini, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Nesli, Noemi, Gabry Ponte, Riki, Ron, Enrico Ruggeri, Sergio Sylvestre, Anna Tatangelo, Thomas, Mario Venuti, Michele Zarrillo.



Ad affiancare la padrona di casa Federica Panicucci, in alcuni momenti della serata, ci saranno Ylenia e Daniele Battaglia di Radio 105, Chiara Tortorella e Alessandro Sansone di R101, Katia Giuliani e Roberto Gentile di Radio Subasio. L`intero evento sarà trasmesso a partire dalle 21.00 in diretta su Canale5 e in contemporanea su Radio 105, R101 e Radio Subasio. La regia è di Roberto Cenci.