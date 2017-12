Gerry Scotti al timone del "Concerto di Natale"

Tra gli ospiti attesi per la serata del 24 dicembre: Patti Smith, Noa, Imany, Joaquín Cortés, Lola Ponce, Hevia, Al Bano, Alex Britti, Suor Cristina, Gigi D’Alessio, Fabio Armiliato, Giò Di Tonno, Andrea Griminelli, Syria, Cheryl Porter & Hallelujah Gospel Singers, Art Voice Academy e il Piccolo Coro di Piazza Vittorio.



Gli artisti, ai quali se ne aggiungeranno altri, saranno accompagnati dall’Orchestra Sinfonica Universale Italiana diretta dal Maestro Direttore e Concertatore Renato Serio. Come avviene ormai da undici anni, l’evento sarà promosso dalla Fondazione Don Bosco nel Mondo ed è rivolto alla liberazione dei bambini che in Congo lavorano in condizioni di semischiavitù per l’estrazione del coltan, il minerale necessario per la costruzione dei computer e degli smartphone.