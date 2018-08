Maurizio Costanzo: "A 80 anni ho la curiosità di un ragazzino"

UN BILANCIO ECCELLENTE - "Fin da ragazzo sognavo di fare il giornalista. Ho fatto la radio, la tv: sono in video da 42 anni. Ma la voglia ce l'ho ancora, è la stessa di quel ragazzo di tanti anni fa... Forse è un po' una malattia", ha confessato Costanzo.



I PROSSIMI IMPEGNI - "A settembre riparte in seconda serata su Canale 5 "L'intervista", con un primo ciclo che si alternerà con sei serate del "Costanzo Show". Poi condurrò un altro ciclo di interviste e altri sei appuntamenti con il talk". Senza dimenticare il Radio Costanzo Show, nel week end su Radio 105.



L'INTERVISTA PIU' BELLA - "La chiave del nostro mestiere - ha detto - è la curiosità: mi faccio delle domande e faccio all'ospite le stesse domande che porrei se non ci fosse la telecamera accesa. L'intervista alla quale sono affezionato di piu'? Il faccia a faccia con Maria: è stato un confronto molto vero e ha fatto record", ha sottolineato Costanzo, citando lo share superiore al 22% (con picchi vicini al 26%) della puntata evento che a febbraio 2017 lo vide per la prima volta di fronte alla moglie, Maria De Filippi, tra ricordi, sorrisi, spezzoni di vita e momenti di emozione. "Ma devo ammettere che alla fine tutti i personaggi, anche i mascalzoni, hanno un aspetto interessante. Il segreto dell'Intervista? Essere soli, io e l'altro, in una sorta di scatola: ci si dimentica, in qualche modo, di stare in tv e questo permette all'interlocutore di aprirsi". L'ospite che gli piacerebbe avere nel suo salotto? "Lo dico sempre: il Papa. Sperando che prima o poi un Papa legga le mie dichiarazioni e ci pensi su".



IL "COSTANZO SHOW" - "Inizierò a registrare il nuovo ciclo a fine ottobre, concentrandomi ancora una volta sull'attualità e sulle storie. Intanto le repliche, su Rete4 la domenica mattina, vanno benissimo. Dopo 4.500 puntate ormai con il pubblico ho un rapporto di parentela. E i risultati sono ottimi: lo zoccolo duro del programma sono le donne giovani, tra i 25 e i 35 anni. Questa è una grande fortuna: è la mia speranza e anche la mia cassaforte. E poi in tanti seguono il Costanzo Show per tradizione familiare: in fondo, mi sono allevato un po' di pubblico".



UN RUOLO INEDITO - Quest'anno Costanzo ha debuttato anche come attore, nei panni di Dio, per "3+1 giorni per innamorarsi", opera prima di Benedetta Pontellini: "Ma ho recitato per tre minuti! Mi sono fatto contagiare dall'entusiasmo di un gruppo di giovani".



LA TV CHE AMA - "In tv seguo le reti all news, SkyTg24, Rainews 24, i programmi di Maria, qualche sceneggiato. La sera guardo sempre un pò di televisione, è una specie di droga controllata. La tv generalista? Potrà reggere ancora, non so quanto a lungo. Certo, l'offerta intelligente ancora acchiappa".



LA RAI - "Mi dispiace questa situazione di stallo per una grande azienda. Si sveglino al più presto e nominino il presidente. Ogni volta diventa una specie di sceneggiata. Io alla presidenza? Se ne è anche parlato, anni fa. Ma non ci penso proprio", ha concluso il popolare conduttore.