Maurizio Costanzo debutta al cinema nel ruolo di Dio

Dopo alcune esperienze cinematografiche nel ruolo di se stesso e dopo essere stato protagonista in tv nelle sit-com "Ovidio" e "Orazio" , Maurizio Costanzo sbarca per la prima volta al cinema nel ruolo di attore... interpretando Dio. Accadrà in "3+1 giorni per innamorarsi" , una commedia romantica diretta da Benedetta Pontellini , con Marco Bonini e Myriam Catania e la partecipazione straordinaria di Maria Grazia Cucinotta .

"Fin da subito abbiamo pensato a Maurizio Costanzo, un'icona nazionale, per il ruolo di Dio - ha spiega la sceneggiatrice e produttrice Claudia Gatti -. Quando lo abbiamo incontrato e gli abbiamo esposto il nostro progetto ha accettato subito e il suo sì, diretto e immediato, ci ha sorpreso e allo stesso tempo reso molto fiere".



Il film racconta la storia di Amore (Marco Bonini), un angelo che svolge il suo ruolo di "Cupido" in un Paradiso super hi-tech e glamour. Far innamorare le persone è il suo compito e assistere ai continui sentimenti profondi e passioni dirompenti che fa nascere lo fanno sentire sempre più solo. Allora decide di sfogarsi con Dio (Maurizio Costanzo) e gli esprime il desiderio di poter essere lui stesso un essere mortale per sperimentare in prima persona cosa si prova ad emozionarsi per amore. verrà catapultato sulla Terra dove sarà decisivo l’incontro con Sofia (Myriam Catania).