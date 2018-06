Marina Graziani, l'ex velina racconta: "Con Giunluca è stato un colpo di fulmine"

Marina Graziani, ex velina e oggi imprenditrice nel marketing e nella comunicazione digitale, si sposerà a inizio luglio con il professore di matematica e maratoneta Gianluca Moreschi. Sul numero in edicola di Spy che Tgcom24 anticipa in esclusiva, rivela: "Lui mi ha chiesto la mano dopo solo un mese che ci conoscevamo, lo scorso marzo". E sull'addio alla tv racconta: "Non volevo ritrovarmi ad aspettare una telefonata del produttore di turno per lavorare".