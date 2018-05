Marina Graziani si sposa a luglio: l'ex velina di corsa al sì

Poco più di due mesi fa diceva di non aver ancora incontrato l'uomo giusto e di non essere una persona che vuole un figlio a tutti costi. Nel giro di qualche settimana ha cambiato idea, ha incontrato Gianluca Moreschi, professore di matematica con la passione per la maratona, e con lui ha già programmato le nozze... lampo a luglio. Marina Graziani è già stata sposata (nel 2009 con Luca Petrinka).

La bionda tutta riccioli, oggi 41enne, nel 1996-97 ballava sul bancone di Striscia la Notizia in coppia con Roberta Lanfranchi. L'appellativo di ex velina la perseguita tanto che lei più volte ci ha scherzato: “Lo scriveranno pure sulla mia lapide”. Appassionata di sport, corre almeno due o tre volte a settimana (come il suo futuro sposo), fa palestra e cura molto il suo corpo, la Graziani ha ammesso in un video social che presto convolerà a nozze. A cena insieme a Margherita Zanatta e altri amici (che le hanno gridato “Viva la sposa”) ha ammesso di essere davvero prossima ai fiori d'arancio, previsti per inizio luglio.



“E’ un giorno speciale... Lo vedete sbucare un pizzo bianco?... ;)(ovviamente non è del vestito che ho scelto...eheh) Ho provato tanti abiti meravigliosi...” ha scritto sui social la Graziani nella giornata dedicata alla prova dell'abito bianco. Con lei anche l'amica Margherita Zanatta a cui Marina ha scritto: “Grazie per esserci stata oggi!! ...La tua reazione mi ha detto tutto!!”. E a chi sui social chiedeva informazioni al promesso sposo, Gianluca Moreschi ha scritto: “Confermo!”.