Marco Materazzi rivive la finale del Mondiale 2006: "La testata di Zidane? Non mi ha fatto male"

9 luglio 2006, una data storica per tantissimi tifosi che in quella notte hanno visto l'Italia diventare campione del mondo durante i Mondiali di calcio, una notte memorabile soprattutto per uno degli eroi principali di quella spedizione azzurra, Marco Materazzi. L'ex difensore, ospite a "Balalaika", ha voluto ripercorrere con Ilary Blasi e Nicola Savino tutte le tappe di quella serata, iniziata con il rigore provocato e poi trasformato da Zidane e terminata con la festa azzurra per il quarto titolo mondiale. Materazzi è ovviamente tornato anche sulla famosa testata, rivelando: "Sarei rimasto lì a terra tutta la sera, ma non mi fece male".