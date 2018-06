Si apre all'insegna dell'ironia la puntata di "Balalaika" in onda domenica 17 giugno su Canale 5. Durante lo show condotto da Nicola Savino e Ilary Blasi, la Gialappa's Band ha riproposto gli highlights della sfida tra Brasile e Svizzera, accompagnando con l'inconfondibile stile divertente i gol, le azioni salienti ma anche alcuni fuori programma della partita di Rostov. Il trio comico ha scherzato sulle tante occasioni non sfruttate al meglio dalla Seleçao e anche il nuovo look di Neymar non è passato inosservato.