Lorenzo Crespi: "Sono guarito e ora mi rimetto in gioco"

Lorenzo Crespi riappare in tv dopo la malattia che negli ultimi due anni lo aveva costretto ad allontanarsi dal mondo dello spettacolo. L'attore, in collegamento a " Domenica Live " su Canale 5, ha annunciato che presto tornerà in televisione. "Se devo tornare a lavorare, voglio iniziare da Mediaset, dove tutto è cominciato", ha spiegato Crespi a Barbara d'Urso , raccontando di come sia guarito anche grazie all'aiuto del Capitano Ultimo.

"La settimana prossima dopo 15 anni rimetterò piede negli studi Mediaset - ha detto Lorenzo Crespi rivolgendosi alla d'Urso - e sarò da te per rivederti perché sono 16 anni che non ci vediamo e non ti abbraccio di persona".

Apparso in collegamento insieme a Otto, un aquilotto, l'attore famoso per numerose interpretazioni in fiction di successo, ha raccontato gli ultimi due anni vissuti lontano (e spesso anche in polemica) dal mondo dello spettacolo. Anni in cui ha imparato a cucinare, coltivare i campi e allevare animali, aiutato dal centro volontari del Capitano Ultimo (oggi Colonnello), il militare protagonista della cattura di Totò Riina: "Sono guarito dall’infezione polmonare completamente. In questo percorso mi è stato vicino il Capitano Ultimo e tutti i suoi uomini: non mi hanno mai abbandonato un minuto. Se si tagliano loro, esce il sangue a me: sono la famiglia che non ho mai avuto".