Lisa Fusco gioca a Obbligo o verità: "Le bimbe di Giulia De Lellis? Sono un gregge senza cervello"

Dopo l'eliminazione durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip, Lisa Fusco ha giocato al format digitale "Obbligo o Verità", lasciandosi andare a divertenti penitenze e a confessioni particolari. Dalle diverse reincarnazioni della showgirl al tutorial per fare i codini ai capelli, dalle spaccate di fronte a persone sconosciute, fino alla stoccata rivolta a Giulia De Lellis e alle sue bimbe: "Siete un gregge senza cervello, fate tutte le stesse cose". Non resta che attendere la prossima puntata del format, che vedrà come protagonista il secondo eliminato della casa del Grande Fratello Vip, Valerio Merola.