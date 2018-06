"Grande Fratello", Alberto costretto a massaggiare i piedi di Simone

"Obbligo o Verità" - il format digital dedicato al "Grande Fratello" - torna con la coppia formata da Alberto e Simone. Gli ex concorrenti hanno "dovuto" rispondere ad alcune domande personali e fare "terribili" penitenze.



I temi affrontati sono stati diversi: dal significato dei tanti tatuaggi di Simone alle esperienze sessuali di Alberto appena uscito dalla Casa. Tante poi le penitenze subite: il vincitore del Grande Fratello ha dovuto massaggiare i piedi del fidanzato dell'Onorevole Pezzopane e lui è diventato il parrucchiere personale del Tarzan di Viterbo per un giorno. Come avranno reagito? Scopritelo guardando l’intervista.