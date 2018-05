Grande Fratello, Aida: "Nessuno ha mai saputo trovare il mio punto G"

Dopo la puntata dedicata a Patrizia Bonetti, "Obbligo o Verità" - il nuovo format digital dedicato al Grande Fratello - torna con Aida Nizar. La vulcanica spagnola ha "dovuto" rispondere a delle domande personali e fare "terribili" penitenze. E, come lei stessa tende spesso a ribadire, "Quando il gioco si fa duro Aida inizia a giocare".



Diversi i temi affrontati: dagli uomini - "Nessuno ha mai saputo trovare il mio punto G", ha rivelato la concorrente – a "Dudu", alias Cristiano Malgioglio. Non poteva poi mancare un obbligo riguardante la famosa "pizza alla marmellata". Dentro la Casa del Grande Fratello, Aida aveva infatti stupito i ragazzi consumando la pizza in un modo piuttosto insolito: spalmandoci sopra della confettura. Dunque, durante la puntata di "Obbligo o Verità", la spagnola ha dovuto chiamare una pizzeria di Cologno Monzese chiedendo proprio una pizza alla marmellata. Come avrà reagito il dipendente? Il resto è tutto da scoprire…