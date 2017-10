Laura Freddi: "Ho scoperto di essere incinta il giorno del compleanno"

Laura Freddi non si scorderà facilmente i suoi 45 anni. Ospite del salotto di "Domenica Live" , la showgirl ha raccontato di aver saputo di essere incinta proprio il giorno del suo compleanno : "L'ho scoperto il 19 maggio. C'era qualche segnale e così ho deciso di fare il test. Ho fatto le analisi ed erano mooolto positive". La sua 'fagiolina' nascerà a gennaio 2018, ma per ora mamma Laura e papà Leonardo sono ancora in disaccordo sul nome...

Una dolce attesa cercata a lungo dalla Freddi, che nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip aveva fatto emozionare i telespettatori con la sua storia. "Ho inseguito questa bimba per tanto tempo, anche perché ho conosciuto il mio compagno che avevo già 40 anni", ha raccontato. "Non è stato semplice. C'erano dei problemini, ma una volta sistemati non ho dovuto accanirmi così tanto grazie a Dio".



Mancano solo tre mesi per conoscere la sua 'fagiolina'. E' tutto pronto, tranne un dettaglio fondamentale: il nome. "Lui vuole Ludovica e io Ginevra. Ma sono io che soffro e che ho dovuto mangiare solo brodini per cinque mesi, per colpa delle nausee. Gliela do vinta solo se viene qui e mi chiede di sposarlo".