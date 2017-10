Domenica Live, Di Pietro contro Predolin: “Tu hai fatto il bavoso”

Tornano a discutere a DomenicaLive Carmen Di Pietro e Marco Predolin in merito al gesto offensivo fatto nella casa del GfVip del presentatore ai danni della showgirl. In esclusiva le immagini della lite, iniziata la scorsa settimana sempre a DomenicaLive, e proseguita nel fuori onda. “Hai fatto delle facce bavose, vergognati!”, ha affermato Carmen Di Pietro durante la discussione tra i due, che prosegue: "E' quello che mi ha dato fastidio, non il gesto in sé perché non me ne sono nemmeno accorta che mi hai toccato”. E Preodlin ribatte: “e allora perché dici che ti dà fastidio? La devi smettere di darmi in testa, anche io ho a casa delle figlie che mi guardano”, ha aggiunto il presentatore infuriato nel fuori onda. Ritornati in studio Carmen ha poi commentato: “Io sono stata indignata dalle tue facce, una volta uscita dalla casa me ne sono accorta”. La showgirl è stata poi ripresa dalla fidanzata di Marco Predolin, Laura: “Se ti avesse dato fastidio, come ha dato fastidio a me, l’avresti detto subito. Lì ridevi”, ha sottolineato la donna.