Domenica Live, Andrea Roncato si sposa in diretta con Nicole

Andrea Roncato si sposa in diretta a DomenicaLive. Lui e la sua compagna Nicole, mamma dell’attrice Giulia Elettra Gorietti, dopo 6 anni d’amore hanno deciso di convolare a nozze e le telecamere di Barbara D’Urso seguiranno il loro sì in diretta per tutta la trasmissione. Appena arrivato lo sposo in diretta dice: “Io sono emozionato perché faccio un matrimonio con dei parenti, non avendo parenti ho solo degli amici che considero la mia famiglia. Ma adesso mi sento molto in famiglia” E poi ha aggiunto a Barbara: “Lei stamattina mi ha detto: vado a comprare le sigarette, ma non l’ho più vista sai?”. Dopo che la sposa è arrivata, i due si sono scambiati le promesse e l’anello. Immediata la battuta di Roncato: “le fedi sono legate perché avevamo paura che qualcuno le rubasse”. Tra la commozione generale degli invitati i due finalmente ora sono marito e moglie.