Kim Kardashian come Bo Derek? Interviene l'attrice di '10': "Non ho lanciato io le treccine..."

Lunghe treccine bionde in stile afro, scollature procaci e curve hot in mostra. In alcuni scatti di qualche giorno fa Kim Kardashian si mostrava così, paragonando la sua nuova acconciatura a quella di Bo Derek. "Bo West", aveva scritto la reality star, scatenando i social e la stessa iconica attrice di "10", sulla vera origine di quell'hairstyle. Adesso la sexy signora West rincara la dose. Rieccola, in bikini sulla spiaggia in perfetto stile "afro-Derek". Più sexy che mai.