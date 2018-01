Kim Kardashian mostra il suo lato (B) social!

Alzi la mano chi si è accorto che Kim ha fatto le treccine come l'attrice sex symbol Bo Derek. Un dettaglio che, seppur incisivo, in questo caso non fa la differenza. In una "fredda" camera da letto la Kardashian sfodera tutte le sue armi di seduzione con un mix di scatti al limite della censura, da quello in cui appoggiata al tavolino strizza il suo seno tra le braccia indossando una camicia, a quello in pelliccia e slip mostrando il suo seno chirurgicamente perfetto a quelle in cui mostra il suo sedere bombastico con il segno dell'abbronzatura.



Esibizionista di natura, l'imprenditrice, spesso criticata per il famoso "ritocchino" alle immagini, non si sottrae alle pose hot e sui social fa il boom di like in poche ore.