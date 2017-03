Bo Derek, a 60 anni l'attrice torna in tv con "L'onore e il rispetto"

Dopo un lungo silenzio Bo Derek è pronta a tornare in tv con " L'onore e il rispetto - Ultimo capitolo ", fiction di Canale 5 in onda dal 31 marzo . L'attrice interpreta " Chantal , una donna sposata con un ministro corrotto" ha svelato a Tv, Sorrisi e Canzoni. Il suo personaggio cadrà ai piedi del protagonista Tonio, interpretato da Garko: "Gabriel è bellissimo, per ogni donna sarebbe difficile resistergli e Chantal non fa eccezione".

Un ruolo stimolante da interpretare per la Derek, perché "le mogli dei politici sono donne molto forti. Devono supportare i mariti e favorirne la carriera, tenendo conto delle esigenze dei cittadini che i mariti rappresentano. Sono dinamiche di potere e di coppia interessanti".



Dopo tanti anni lontana dal set l'attrice californiana ha deciso di tornare a recitare per amore del nostro Paese: "E' successo tutto rapidamente. L'anno scorso ho ricevuto l'offerta e non ci ho pensato due volte. Ho una grande sintonia con l'Italia, ci torno appena posso e mi emoziona sempre".



Universalmente riconosciuta come icona sexy degli Anni Ottanta, la Derek non si crogiola nel passato ed è concentrata sul futuro: "Da giovani tutto sembra bello, ma mi ricordo anche le crisi economiche e i problemi. Francamente ora sono più felice, ho appena finito di girare un film di Natale per famiglie. Più diventi vecchia e meno ruoli ti offrono, ma sono anche più interessanti. A me sta bene così, almeno non mi devo spogliare per recitare!".