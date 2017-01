Kim Cattrall, problemi di salute per l'attrice di "Sex And The City"

La stella di "Sex And The City", Kim Cattrall, ha rinunciato al ruolo di protagonista nello spettacolo teatrale in programma Londra per problemi di salute non meglio specificati. "Linda" doveva partire il 26 novembre al Royal Court Theatre. La Cattrall sarà ripiazzata da Noma Dumezweni. L'attrice ha fatto sapere di essere "profondamente rattristrata" ma di dover "seguire il consiglio dei medici".