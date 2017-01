Sex and The City, Sarah Jessica Parker non voleva fare la serie

Non ne voleva sapere di vestire i panni di Carrie Bradshaw in "Sex and the City", tanto che Sarah Jessica Parker dopo aver firmato il contratto e girato la prima puntata pilota, era disposta a lavorare gratis per la Hbo. E invece il tempo le ha dato torto, perché la serie tv le ha regalato una grandissima popolarità e l'attrice grazie a quel ruolo adesso è conosciutissima in tutto il mondo.