Sex and the City, Kim Cattrall: "Sono felice anche senza figli"

Nei panni di Samantha Jones, in "Sex and the City", Kim Cattrall ha infranto molti tabù femminili e alla soglia dei 60 anni non ha paura di parlare liberamente anche della mancata maternità. Ospite del programma radiofonico "Women's Hour" della Bbc, ha infatti ammesso: "Sono felice della mia decisione, non bisogna per forza avere dei figli per sentirsi madri. Sono stata una figura materna per tante persone".