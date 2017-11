Kathy Griffin si rasa i capelli, solidarietà alla sorella malata di cancro

Non solo problemi di lavoro ultimamente per Kathy Griffin. Dopo polemiche e diatribe, la comica televisiva americana è stata licenziata dalla CNN in seguito a un suo sketch in cui simulava la decapitazione di Donald Trump. Ad aggiungersi al momento no, una difficoltà ancora più grande: la sorella è malata di cancro. Per manifestarle il suo sostegno in questa battaglia, Kathy si è rasata i capelli a zero per farle compagnia durante la chemioterapia.