Julia Roberts sbarca in tv, prima serie da protagonista

Un'altra delle star del cinema sarà protagonista sul piccolo schermo di una nuova serie: Julia Roberts. L’attrice Premio Oscar farà parte dell'adattamento televisivo del libro di Maria Semple intitolato "Today Will Be Different". Vestirà i panni di Eleanor Ford, una donna che si sveglia con l’idea di vivere il giorno migliore della sua vita. Ma strani eventi spegneranno le sue aspettative.