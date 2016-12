Julia Roberts e Juliette Lewis guidano le nuove uscite al cinema

Nonostante l'inizio dell'estate, di solito meno prolifica, continuano ad aumentare i film in uscita al cinema. Si inizia il 22 giugno con il dramma "I miei giorni più belli" del francese Arnaud Desplechin, vincitore del Premio César 2016 come migliore regia. Il 23 giugno il trio formato da Julia Roberts, Jennifer Aniston e Kate Hudson sbarca invece in sala con la commedia "Mother's Day", diretto da Garry Marshall.