Come era previsto il tronista-attore Jonas Berami fa strage di cuori a " Uomini e Donne ". La star de " Il Segreto ", infatti, cerca l'amore sul trono di Maria De Filippi e le corteggiatrici si accapigliano per lui. Bacia Rama , abbraccia calorosamente Noemi e sfiora sensualmente le labbra di Cinzia . Insomma, un vero e proprio seduttore che in studio scatena l'inferno.

Se nelle settimane scorse era andato in scena il feeling tra Jonas e Rama, adesso Cinzia ci mette lo zampino. Sulla terrazza panoramica di un ristorante, infatti, arriva anche il bacio. La corteggiatrice dice chiaramente di essere in trasmissione solo per lui, e il tronista non è per niente indifferente al suo fascino. Con le mani che si cercano e Cinzia che si siede sulle sue gambe, Jonas la bacia.



Insomma, succede quello che temeva Rama. E se all'inizio cerca di ridimensionare il fatto: "E' stata solo attrazione fisica, tra me e lui c'è qualcosa di più", subito dopo si scatena contro la rivale e piange. Intanto Berami esce anche con Noemi, la tentazione di baciarla è forte ma l'esterna si chiude con un caloroso abbraccio. Chi la spunterà tra le tre?