Jonas Berami: "Cerco l'amore in Italia, ma le donne spagnole restano le mie preferite"

13:10 - A "Uomini e Donne" il bellissimo attore de "Il Segreto" cerca l'amore. Jonas Berami si racconta al popolare magazine spagnolo "Vim" e confessa di trovarsi a suo agio nella nuova esperienza in tv. Ma sull'altra metà del cielo ammette: "Le donne italiane? Non ritengo abbiano qualcosa in più, rimango un estimatore delle spagnole".



"In Italia ti fanno sentire come a casa tua - racconta Berami - Il pubblico è tradizionale e romantico, lì seguono le storie con intensità. Soprattutto quelle d'amore. Sono molto simili a noi e c'è da sempre una connessione culturale che non mi fa stupire del successo in Italia de Il Segreto...". Jonas assicura di essere vero e di non recitare nel talk dei sentimenti di Maria De Filippi: "Se si vuole si può essere veri. Per me è un'esperienza nuova, la prima in un altro Paese. L'amore? Non è una cosa che posso decidere a priori".