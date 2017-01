"Uomini e Donne", Tina Cipollari diventa Soledad per conquistare Jonas Berami

10:26 - Con Jonas Berami in studio nelle vesti di tronista, Tina Cipollari non può fare a meno di scatenarsi. Dopo la ballerina spagnoleggiante, stavolta l'opinionista di "Uomini e Donne" si è travestita da Soledad, la protagonista de "Il Segreto" innamorata di Juan Castaneda. Il talk dei sentimenti si trasforma in una telenovela e Maria De Filippi a stento riesce a trattenere la lacrime.

Bandana in testa, parrucca e abiti da contadina: l'entrata in studio di Tina-Soledad viene annunciata con la sigla della famosa soap opera. Ma la storia nasconde anche un dramma, perché il cuore di Juan - in Italia per cercare l'amore - è già occupato: l'attore-tronista mostra infatti una t-shirt in cui annuncia di essere innamorato di Tinas Cebolla, la ballerina di flamenco che si è esibita a "Uomini e Donne". Come andrà a finire?