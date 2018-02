Jennifer Garner torna in una serie tv dopo 10 anni

La miniserie ruota attorno al 45esimo compleanno di Walt, ma quello che dovrebbe essere un weekend di relax e divertimento nella natura assume una piega inaspettata per via della natura aggressiva e ossessiva dei sua moglie Kathryn (Garner). Al campeggio si uniscono, inoltre, la mite sorella di Kathryn, l'ex migliore amico e lo spirito libero Tagalong trasformando il weekend in un momento di test per i vari matrimoni e liti tra donne.