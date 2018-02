Isola dei Famosi: scintille fra Alessia Mancini e Rosa Perrotta

Sale la tensione all’Isola dei Famosi: scintille tra Alessia Mancini e Rosa Perrotta. Dopo che i naufraghi hanno dovuto far fronte all’incendio della capanna, adattandosi alla bene e meglio per costruire di nuovo un rifugio che li protegga dalla pioggia. A Mattino Cinque si mostra la clip dove Alessia Mancini se la prende con Rosa Perrotta, che si allontana dai lavori per poi sfogarsi con Giucas Casella: “Stamattina con tutte le buone intenzioni avevo detto rimettiamoci a fare la capanna. C'è un atteggiamento come se si sentissero a casa. Se ritenete che io non sia utile, allora mi faccio fuori. C'è solo la critica”.



La Perrotta, nonostante l'invito di Giucas a stare calma, alla fine sbotta contro la Mancini: “I modi così non li devi utilizzare perché io non sono il tuo soldatino”. Alessia non replica ma poi in confessionale si sfoga: “Non è una gara tra me e lei, oltre il fatto che non le piace di essere comandata è anche permalosa”. Uno scontro al veleno che continua ad entusiasmare il pubblico dell’Isola.