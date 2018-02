Isola dei Famosi: lo sconforto di Gaspare per la morte di Zuzzurro

Momenti di sconforto per Nino Formicola all'Isola dei Famosi. L'attore e comico conosciuto come Gaspare, ha raccontato che dopo la morte del suo socio comico Andrea Brambilla (l'indimenticabile Zuzzurro) ha vissuto dei momenti davvero difficili: “Dopo la morte di Andrea io ero un po’ sottosopra perché la mia vita stava andando a rotoli. Gaspare c’è ancora e, invece, mi sono ritrovato a 60 anni nel ruolo del debuttante”. L’artista, come mostra il video mandato in onda da Mattino Cinque ha rivelato alle compagne d'avventura in Honduras Elena Morali e Cecilia Capriotti di aver pensato anche al suicidio: “È stata la prima volta in vita mia, avevo le scatole piene. È brutto sentirsi chiedere se da solo ero capace. Alla fine sono convinto che nella vita i cattivi la pagano sempre”.