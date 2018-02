Isola dei famosi, Rosa e Alessia si "accendono"

Una leggerezza è costata cara a Rosa che si è vista divampare un incendio davanti agli occhi per aver gettato nel fuoco delle foglie secche durante il suo turno notturno. La capannina protettiva che i naufraghi avevano costruito proprio per delimitare il falò si brucia in un attimo. Al mattino seguente, armata delle più buone intenzioni, la Perrotta cerca di rimediare al danno causato ma si scontra con le osservazioni di Alessia Mancini, colpevole (secondo Rosa) di imporre le proprie tecniche di costruzione con un modo di fare fastidioso. "Loro su questa isola si sentono a casa, io mi sento di venire a bussare alla loro porta... Se non c'è collaborazione e c'è solo la critica... devi, devi, devi, allora non sono utile, mi faccio fuori", si sfoga la giovane salernitana. Dal canto suo Alessia non si spiega perché Rosa nutra tale avversione nei suoi confronti. Per lei si tratta semplicemente di una strategia di gioco: "Io sono me stessa sempre. Se tu vuoi evitarmi, evitami!".



Sempre dai Peor, Rosa, Alessia e Gaspare trovano una cassa e il comunicato che spiega della scelta cui è stato sottoposto Marco poco prima. Se l’esito è per loro positivo, troveranno delle ricompense nella cassa ma Alessia, peggiore della settimana, non potrà usufruirne. Nel contenitore trovano dieci arance e della pasta! Poco cibo che riporta il buonumore tra tutti.



Pasto da re sull'Isola del Mejor. Riso, uova e patate riempiono i sorrisi dei naufraghi anche se Amaurys Pérez, secondo Ferri un po' giù di tono, confida all'amico: "Non è che non ho più la motivazione, è che ho sottovalutato l'Isola dei Famosi. Sono padre di tre bambini, è normale che il cuore va giù... Non sentire i miei figli e mia moglie mi sta distruggendo. Questo è il prezzo da pagare per l’Isola ed è molto molto difficile".