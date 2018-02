"Isola dei famosi", Filippo Nardi si denuda per fare colpo su Bianca Atzei

Sull'Isola del Peor Filippo prima si prende gioco di Bianca e ironizza sul fuoco e poi la stuzzica sulla pesca: "Appena cala il mare, vado a cercare le aragoste...". La cantante gli chiede se vuole farsi perdonare dopo l'atteggiamento del mattino, ma il britannico risponde ironico: "No. Anzi, me la guarderai mangiare, l'aragosta".

I due non si annoiano e parlano molto: "Io so gestire la mia rabbia, dura un secondo e poi sparisce", assicura Nardi. Insieme trovano sempre nuovi spunti per provocarsi. Bianca ritorna sull'affaire aragosta: "Quindi quest'aragosta? Non andrai con questi pantaloni, no?". La cantante rilancia: "Se hai coraggio, vai a prendere l’aragosta nudo". Neppure il tempo di dirlo, e davanti a un'incredula Bianca, il conte si denuda, recupera la maschera e corre verso il mare... Cosa non si fa per fare colpo...