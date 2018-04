Isola dei Famosi: il litigio tra Alessia e Valeria disturba il sonno di Francesca

Ancora una volta il fuoco è causa di litigio tra i naufraghi. Valeria aveva il compito di controllare che durante la notte la fiamma non si spegnesse, ma Alessia la trova addormentata. Quando la Marini si sveglia trova la showgirl ad occuparsi del fuoco e in breve tempo tra le due inizia un battibecco che disturba il sonno degli altri naufraghi. Il litigio si protrae per diverso tempo finché un'infuriata Francesca Cipriani si alza e pretende il silenzio.