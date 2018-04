Isola dei Famosi: una notte di litigi tra Valeria e Alessia

All'Isola dei Famosi è subito scontro fra prime donne. Alessia Mancini, essendo la mejor della settimana, deve controllare il lavoro della pejor ovvero di Valeria Marini. La nuova arrivata ha il compito di guardare il fuoco di notte, ma si appisola. Mancini arriva e commenta: “Stavo cercando di riavviare la fiamma”. “No tu sei arrivata e hai detto che stavo dormendo- ribatte Valeria - Non ti preoccupare, mi sono addormentata, ma prima ero sveglia e ho messo il fuoco”.



Alessia, le chiede di abbassare la voce per non disturbare il sonno del gruppo, ma Marini non cede: “E tu la smetti di rompermi le scatole e te ne vai a dormire? Scusa, abbi pazienza. Sei sempre tutto tu, fai tutto tu, non è così, ah bella! Mi dispiace per te, ma non è così e non risulti neanche tanto simpatica”. Alessia Mancini è spiazzata: “Per questo ti adoro perché sei sempre così ironica”. Valeria non sembra voler smorzare la discussione: “No, non sono ironica, sono sincera a differenza tua che calcoli tutte le cose che dici e che fai”.