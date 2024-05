L'aereo con a bordo il 65enne trentino atterrerà in tarda mattinata nell'aeroporto militare di Pratica di Mare. È quanto si apprende da fonti informate, secondo cui Forti sarà poi portato nel carcere di Verona, in attesa di espletare le successive procedure.

Legale: "Soddisfatti per suo rientro in Italia"

"Apprendiamo con soddisfazione del rientro in Italia di Chico Forti, è una buona notizia". Lo ha sottolineato l'avvocato Carlo Delle Vedove, uno dei legali che ha seguito l'iter per il ritorno dagli Usa del 65enne. "Il trasferimento in Italia di Forti è il completamento di tutte le procedure giudiziarie, intraprese davanti alle autorità degli Usa. Con Forti ci siamo sentiti l'ultima volta lunedì, era un po' ansioso, ci sentivamo tutti i lunedì. Ringraziamo tutte le autorità italiane e americane che hanno seguito il suo caso", ha concluso Delle Vedove.